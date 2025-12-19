POL-REK: 251219-1: Konstituierende Sitzung des neuen Polizeibeirats
Rhein-Erft-Kreis (ots)
Frank Klein ist neuer Vorsitzender
Am Mittwoch (17. Dezember) haben sich die neu gewählten Mitglieder des Polizeibeirates der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis im Zentralgebäude der Polizei in Bergheim zur konstituierenden Sitzung getroffen.
Der Landrat und Behördenleiter Frank Rock begrüßte die Teilnehmenden und beschrieb die Aufgaben der elf gewählten Beiratsmitglieder, die sich nach dem Polizeiorganisationsgesetz des Landes NRW als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Erft-Kreises und der Polizeibehörde verstehen.
In einer offenen Abstimmung wurde Frank Klein (CDU) einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Polizeibeirates gewählt. Stellvertreterin von Herrn Klein wurde Nicole Kolster (Bündnis 90/Die GRÜNEN).
Ebenfalls in einer offenen Abstimmung wurde Herr André Hess (CDU) einstimmig zum Schriftführer des Polizeibeirats gewählt. Frau Kolster wurde auch hier als Stellvertreterin gewählt.
Der neu gewählte Vorsitzende gab seinem Wunsch Ausdruck, von der Polizeibehörde stets zeitnah und offen über alle bedeutsamen Belange informiert zu werden. (rs)
Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell