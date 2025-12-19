PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251219-1: Konstituierende Sitzung des neuen Polizeibeirats

POL-REK: 251219-1: Konstituierende Sitzung des neuen Polizeibeirats
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Frank Klein ist neuer Vorsitzender

Am Mittwoch (17. Dezember) haben sich die neu gewählten Mitglieder des Polizeibeirates der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis im Zentralgebäude der Polizei in Bergheim zur konstituierenden Sitzung getroffen.

Der Landrat und Behördenleiter Frank Rock begrüßte die Teilnehmenden und beschrieb die Aufgaben der elf gewählten Beiratsmitglieder, die sich nach dem Polizeiorganisationsgesetz des Landes NRW als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Erft-Kreises und der Polizeibehörde verstehen.

In einer offenen Abstimmung wurde Frank Klein (CDU) einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Polizeibeirates gewählt. Stellvertreterin von Herrn Klein wurde Nicole Kolster (Bündnis 90/Die GRÜNEN).

Ebenfalls in einer offenen Abstimmung wurde Herr André Hess (CDU) einstimmig zum Schriftführer des Polizeibeirats gewählt. Frau Kolster wurde auch hier als Stellvertreterin gewählt.

Der neu gewählte Vorsitzende gab seinem Wunsch Ausdruck, von der Polizeibehörde stets zeitnah und offen über alle bedeutsamen Belange informiert zu werden. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 15:28

    POL-REK: 251218-4: Polizei sucht nach Verkehrsunfall weitere Hinweisgeber

    Bedburg (ots) - Autofahrer nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 17. Dezember 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6181061 Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (16. Dezember) in Bedburg suchen die Ermittler der Verkehrskommissariats einen Verkehrsteilnehmer, der weitere Hinweise zum Unfallhergang ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:05

    POL-REK: 251218-3: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Brühl (ots) - Ermittlungen nach Unfallursache aufgenommen Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (18. Dezember) in Brühl hat sich ein Autofahrer (44) schwerste Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Nissan gegen 13.10 Uhr auf der Euskirchener Straße aus Richtung Badorf in Richtung Römerstraße ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:17

    POL-REK: 251218-2: Polizisten kontrollieren Autofahrer nach illegalem Rennen

    Bergheim (ots) - Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt Polizisten haben am Mittwochmittag (17. Dezember) in Bergheim-Thorr einen Autofahrer (46) kontrolliert, der zuvor versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes sicher. Gegen 13 Uhr sahen die Beamten den Peugeot ohne Kennzeichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren