POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: In Sport- und Bewegungshalle eingebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Sport- und Bewegungshalle in Ladenburg eingebrochen.

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Sonntag , 21 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr die Notausgangstür der Halle in der Industriestraße auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Hier brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten daraus die Geldkassetten. Aus einem Büroraum trugen sie einen Tresor bis in die Toilettenräume. Hier versuchten sie vergeblich, diesen zu öffnen. Sie ließen ihn schließlich beschädigt, aber ungeöffnet in den Räumlichkeiten zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

