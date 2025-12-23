Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsräume - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Räumen eines Vereins in Nußloch.

Unbekannte warfen ein Fenster der Vereinsräume an der Rückseite eines Anwesens in der Hauptstraße ein und drangen ins Innere der Räume ein. In einem Büroraum hebelten die Eindringlinge mit einem unbekannten Werkzeug einen Stahlschrank auf. Inwiefern daraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Mehrere tragbare Computer und Gutscheine von höherem Wert ließen die Einbrecher zurück.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell