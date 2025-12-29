Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit drei Leichtverletzten

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, fuhren ein 30-Jähriger mit seinem Ford sowie ein 59-Jähriger und ein 23-Jähriger mit ihren beiden Fahrzeugen der Marke Skoda auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn. Alle Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen, als der 59-Jährige sein Fahrzeug zwischen dem Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies gelang auch dem hinter ihm fahrenden 23-jährigen Fahrzeugführer. Der 30-jährige Ford-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den Skoda des 23-Jährigen auf und schob diesen auf den zweiten, vor ihm stehenden Skoda. Bei dem Zusammenstoß wurde drei Mitfahrende in den beteiligten Fahrzeugen im Alter zwischen 27 und 54 Jahren leicht verletzt und wurden durch Rettungskräfte an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Zwei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 31.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war der mittlere Fahrstreifen in Richtung Heilbronn gesperrt und der Verkehr musste über den linken und rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden durch die Verkehrsgruppe BAB des Verkehrsdienstes Mannheim geführt.

