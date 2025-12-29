PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit drei Leichtverletzten

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, fuhren ein 30-Jähriger mit seinem Ford sowie ein 59-Jähriger und ein 23-Jähriger mit ihren beiden Fahrzeugen der Marke Skoda auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn. Alle Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen, als der 59-Jährige sein Fahrzeug zwischen dem Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies gelang auch dem hinter ihm fahrenden 23-jährigen Fahrzeugführer. Der 30-jährige Ford-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den Skoda des 23-Jährigen auf und schob diesen auf den zweiten, vor ihm stehenden Skoda. Bei dem Zusammenstoß wurde drei Mitfahrende in den beteiligten Fahrzeugen im Alter zwischen 27 und 54 Jahren leicht verletzt und wurden durch Rettungskräfte an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Zwei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 31.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war der mittlere Fahrstreifen in Richtung Heilbronn gesperrt und der Verkehr musste über den linken und rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden durch die Verkehrsgruppe BAB des Verkehrsdienstes Mannheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:01

    POL-MA: Heidelberg

    Heidelberg (ots) - Heidelberg: Einbruch über Balkon - Zeugenaufruf Nach aktuellem Ermittlungsstand kletterte am Freitag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Lochheimer Straße. Dort befestigte sie eine Leiste an der Decke und klebte daran ein Malervlies, sodass der Balkon von der Straße nicht mehr einsehbar war werden konnte. Anschließend hebelte sie die Balkontür auf, um sich so Zutritt in die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:47

    POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungen in der Neckarstadt aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Mittwoch, dem 24. Dezember in zwei Wohnungen im vierten Obergeschoss eines Hauses in der Langen Rötterstraße ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die jeweiligen Wohnungstüren aufgehebelt und die Räume durchsucht. Dabei entwendete die Täterschaft mehrere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren