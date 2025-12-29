PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Heidelberg (ots)

Heidelberg: Einbruch über Balkon - Zeugenaufruf

Nach aktuellem Ermittlungsstand kletterte am Freitag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Lochheimer Straße. Dort befestigte sie eine Leiste an der Decke und klebte daran ein Malervlies, sodass der Balkon von der Straße nicht mehr einsehbar war werden konnte. Anschließend hebelte sie die Balkontür auf, um sich so Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Die Räume wurden durchsucht und Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

