POL-MA: Mannheim: Mit Fahrzeug in die Leitplanken geprallt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen ist ein 27-jähriger Autofahrer in Mannheim mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanken geprallt.

Der Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem VW auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Maimarktgelände unterwegs. Kurz nach dem Ausgang des Fahrlachtunnels kam er mit seinem Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den rechten Bordstein sowie die Wand der dortigen Bahnbrücke. In der weiteren Folge schleuderte er mit seinem Fahrzeug nach links und prallte dort ebenfalls gegen den Bordstein. Der VW blieb schließlich mit drei platten Reifen auf der linken Fahrspur liegen. Das Auto war nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen war die linke Fahrspur der Ludwigshafener Straße in Richtung Maimarktgelände vorübergehend gesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

