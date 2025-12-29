PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Goldmünzen bei Einbruch entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 15:30 Uhr und 23:30 Uhr am Freitag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Heidelberger Straße ein. Wie genau diese in die Wohnung gelangte, ist noch unklar. Die Bewohnerin musste feststellen, dass im Erdgeschoss der Wohnung Schränke durchwühlt wurden. Gestohlen wurden vier Goldmünzen, Schmuck und Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden liegt, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:54

    POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Firma für Baumaschinen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitag, dem 19. Dezember und Samstag, dem 27. Dezember brach eine bislang unbekannte Täterschaft in die Lagerhalle einer Firma für Baumaschinen in der Straße Am Taubenfeld ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft über ein angrenzendes Gelände Zutritt auf das ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:54

    POL-MA: Mannheim: Autofahrer mit Glück im Unglück

    Mannheim (ots) - Am Sonntag war ein 24-Jähriger mit einem VW auf der Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs. Plötzlich platzte aus bislang unbekanntem Grund der linke Vorderreifen des Fahrzeugs und der Fahrer verlor um kurz vor 19:30 Uhr die Kontrolle über sein Auto. In der Folge kam der VW von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, fuhr weiter auf das Gelände einer Tankstelle, prallte gegen einen Mülleimer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren