Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Neckargemünd. Ein 38-jähriger Mann war kurz vor 17 Uhr mit einem Audi auf der Bammentaler Straße (B 45) in Richtung Bammental unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete er an der Einmündung zur K 4200 beim Linksabbiegen das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem entgegenkommenden Opel eines 34-jährigen Mannes zusammen. Durch die Kollision lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der 34-jährige Fahrer des Opel erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch betreut. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Sowohl der Opel als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen wurde die Fahrbahn der Bammentaler Straße in Richtung Friedensbrücke sowie die Linksabbiegerspur der Gegenrichtung gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Bammental kommend wurde in Richtung Hollmuthtunnel umgeleitet.

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfallhergangs abgegeben haben, sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

