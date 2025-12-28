PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht - zwei Mal Führerschein eingezogen

Ladenburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, wurde dem Polizeirevier Ladenburg ein Verkehrsunfall in der Trajanstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 61-jährige Frau mit ihrem VW in einen geparkten Audi gefahren war.

Der hierbei entstandene Sachschaden belief sich insgesamt auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin Alkohol in der Ausatemluft festgestellt. Bei einer anschließenden Überprüfung zeigte das Testgerät einen Wert von über 1, 3 Promille an. Da klar war, dass die 61-Jährige für die weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier muss, verständigte sie einen Bekannten, welcher das Abschleppen ihres Fahrzeuges organisieren sollte.

Als dieser an der Unfallstelle eintraf, stellte sich heraus, dass auch er alkoholisiert war. Nachdem der 59-Jährige mit seinem Pkw angefahren kam, unterzogen ihn die Polizeibeamten ebenfalls einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Beide Bekannte wurden zum Zwecke einer Blutentnahme und zur Einziehung des Führerscheins auf das Polizeirevier gebracht. Sie erwartet nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, bzw. wegen Trunkenheit im Verkehr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:29

    POL-MA: Mannheim: Silvesterböller verursachen Brand

    Mannheim (ots) - Am Samstag, gegen 17 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf, da es in der Mittelstraße zu einem Brand im Innenhof einer Bar gekommen sei. In dem dortigen Innenhof brannte ein Nebengebäude, bzw. das Flachdach desselbigen. Noch vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wurde der Brand durch den Barbesitzer mittels eigener Feuerlöscher vorerst gelöscht. Die Feuerwehr stellte bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:26

    POL-MA: Mannheim: 46-Jähriger mit Barhocker traktiert - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Gestern Abend, gegen 18 Uhr, geriet ein 46-jähriger Mann an der Endhaltestelle Schönau aus bislang unbekannten Gründen mit drei Jugendlichen in Streit. In dessen Verlauf kam eine noch bislang unbekannte männliche Person hinzu und traktierte den 46-Jährigen mit einem Barhocker. Bis zum Eintreffen der Streifen hatte sich die Gruppe entfernt, während der Mann schwerverletzt auf einer Bank sitzend ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 10:35

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach verbotenem Wendemanöver

    Mannheim (ots) - Am gestrigen Freitag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Frankenthaler Straße im Ortsteil Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia den Viernheimer Weg in Richtung Königsberger Allee. Etwa auf Höhe der Hausnummer 42 fuhr er kurz an den rechten Fahrbahnrand und wendete unvermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren