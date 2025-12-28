Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht - zwei Mal Führerschein eingezogen

Ladenburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, wurde dem Polizeirevier Ladenburg ein Verkehrsunfall in der Trajanstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 61-jährige Frau mit ihrem VW in einen geparkten Audi gefahren war.

Der hierbei entstandene Sachschaden belief sich insgesamt auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin Alkohol in der Ausatemluft festgestellt. Bei einer anschließenden Überprüfung zeigte das Testgerät einen Wert von über 1, 3 Promille an. Da klar war, dass die 61-Jährige für die weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier muss, verständigte sie einen Bekannten, welcher das Abschleppen ihres Fahrzeuges organisieren sollte.

Als dieser an der Unfallstelle eintraf, stellte sich heraus, dass auch er alkoholisiert war. Nachdem der 59-Jährige mit seinem Pkw angefahren kam, unterzogen ihn die Polizeibeamten ebenfalls einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Beide Bekannte wurden zum Zwecke einer Blutentnahme und zur Einziehung des Führerscheins auf das Polizeirevier gebracht. Sie erwartet nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, bzw. wegen Trunkenheit im Verkehr

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell