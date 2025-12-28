PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 46-Jähriger mit Barhocker traktiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Gestern Abend, gegen 18 Uhr, geriet ein 46-jähriger Mann an der Endhaltestelle Schönau aus bislang unbekannten Gründen mit drei Jugendlichen in Streit. In dessen Verlauf kam eine noch bislang unbekannte männliche Person hinzu und traktierte den 46-Jährigen mit einem Barhocker.

Bis zum Eintreffen der Streifen hatte sich die Gruppe entfernt, während der Mann schwerverletzt auf einer Bank sitzend angetroffen wurde. Dieser hatte diverse Verletzungen erlitten, die einer sofortigen medizinischen Behandlung bedurften. Hierzu wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Tathergang und insbesondere zu dem Mann machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 190 cm groß, ca. 30 Jahre alt, trug einen sogenannten Drei-Tage-Bart und war mit einer beigen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Tel.: 0621-777690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 10:35

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach verbotenem Wendemanöver

    Mannheim (ots) - Am gestrigen Freitag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Frankenthaler Straße im Ortsteil Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia den Viernheimer Weg in Richtung Königsberger Allee. Etwa auf Höhe der Hausnummer 42 fuhr er kurz an den rechten Fahrbahnrand und wendete unvermittelt ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 08:46

    POL-MA: Heidelberg: Explosion eines Feuerwerkskörpers - 18-Jähriger schwer verletzt

    Heidelberg (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, wurde die Polizei aufgrund eines lauten Knalls in der Luisenstraße in Heidelberg alarmiert. Zeugen berichteten von einer kräftigen Erschütterung und einer Person, die nach Hilfe rief. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 18-Jährigen, der von einem 19-Jährigen begleitet wurde. Der 18-Jährige wies ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 08:09

    POL-MA: Mannheim: Sechs Seitenscheiben eingeschlagen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am vergangenen Freitagabend meldeten sich nacheinander sechs Geschädigte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, deren Fahrzeuge (VW Up, Renault Trafic, BMW X7 ,Mercedes-Benz C-Klasse und 2x Mercedes-Benz Vito) jeweils in der Gertrud-Bäumer-Straße, auf dem Parkplatz der IGMH und dem Parkplatz des Kauflands abgestellt waren. Bei allen sechs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren