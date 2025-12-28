Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 46-Jähriger mit Barhocker traktiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Gestern Abend, gegen 18 Uhr, geriet ein 46-jähriger Mann an der Endhaltestelle Schönau aus bislang unbekannten Gründen mit drei Jugendlichen in Streit. In dessen Verlauf kam eine noch bislang unbekannte männliche Person hinzu und traktierte den 46-Jährigen mit einem Barhocker.

Bis zum Eintreffen der Streifen hatte sich die Gruppe entfernt, während der Mann schwerverletzt auf einer Bank sitzend angetroffen wurde. Dieser hatte diverse Verletzungen erlitten, die einer sofortigen medizinischen Behandlung bedurften. Hierzu wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Tathergang und insbesondere zu dem Mann machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 190 cm groß, ca. 30 Jahre alt, trug einen sogenannten Drei-Tage-Bart und war mit einer beigen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Tel.: 0621-777690 entgegen.

