Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sechs Seitenscheiben eingeschlagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am vergangenen Freitagabend meldeten sich nacheinander sechs Geschädigte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, deren Fahrzeuge (VW Up, Renault Trafic, BMW X7 ,Mercedes-Benz C-Klasse und 2x Mercedes-Benz Vito) jeweils in der Gertrud-Bäumer-Straße, auf dem Parkplatz der IGMH und dem Parkplatz des Kauflands abgestellt waren.

Bei allen sechs Fahrzeugen schlug eine bislang unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein und durchwühlte die Mittelkonsole, vermutlich auf der Suche nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell