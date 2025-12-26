Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Vollbrand - Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Kurz vor 22:00 Uhr wurde durch Anrufer ein Brand in Schwetzingen im Bereich der Karlsruher Straße gemeldet. Derzeit sind die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde bekannt, dass ein dort befindliches Gartenhaus in Vollbrand stehe, jedoch sind nach jetzigem Stand keine Verletzten zu beklagen. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

