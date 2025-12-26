PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Vollbrand - Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Kurz vor 22:00 Uhr wurde durch Anrufer ein Brand in Schwetzingen im Bereich der Karlsruher Straße gemeldet. Derzeit sind die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde bekannt, dass ein dort befindliches Gartenhaus in Vollbrand stehe, jedoch sind nach jetzigem Stand keine Verletzten zu beklagen. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

