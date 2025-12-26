PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen im Kranichweg - Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar und wird durch den Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd fortgeführt. Am 26.12.2025 kurz vor 11:00 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass erneut Rauch aus dem betreffenden Anwesen drang, so dass die Feuerwehr erneut vor Ort kam und bis dahin noch unentdeckte Glutnester löschte. Zu einem erneuten Brandausbruch kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

