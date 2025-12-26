PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gefährliche Körperverletzung in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Unteren Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil zweier 28-jährigen Männer. Die zwei Geschädigten gerieten in einer Bar mit einer fünf bis sechs köpfigen Männergruppe in einen verbalen Streit, der sich letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Die Unbekannten attackieren die jungen Männer mit Faustschlägen und schlugen einen der Geschädigten, der im Schwitzkasten gehalten wurde, mit einem leeren Bierglas gegen den Kopf. Daraufhin ließen die Täter von den Geschädigten ab und flüchteten aus der Bar. Anwesende Gäste kümmerten sich um die Verletzten bis die Rettungskräfte eintrafen und die jungen Männer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbrachten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer: 06221/1857-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

