Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Garage und Nebengebäude, PM 2

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 20:23 Uhr wurde der Brand einer Garage in der Lortzingstraße gemeldet. Das Feuer griff schnell auf ein leerstehendes und derzeit unbewohntes Nachbargebäude über. Durch die Rauchentwicklung erlitt eine Person eine Rauchgasintoxikation. Der Mann wurde zur Sicherheit in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts entstanden ist. Eine erste grobe Schätzung des entstandenen Sachschadens beziffert sich auf ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell