Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen im Kranichweg, PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185887, kam es im Kranichweg entgegen der ersten Meldung zu einem Brand in einem Hotel und nicht in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer löste aus bislang unbekannten Gründen im Dachgeschoss aus und breitete sich über den ganzen Dachstuhl aus. Die 14 Bewohner des Hotels verließen das Brandobjekt rechtzeitig und wurden kurzfristig in einem bereitgestellten sog. Kältebus betreut. Da das Haus mittlerweile unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch die Stadt Heidelberg anderweitig untergebracht. Zwei Personen wurden aufgrund des Rauches leicht verletzt, eine Person wurde zur weiteren Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell