LPI-G: Drift mit 2,34 Promille !!!

Gera (ots) - Am Freitag, dem 01.08.2025, gerieten in Gera-Lusan ein 44-jähriger Fußgänger und ein 40-jähriger PKW-Fahrer in der Zeulsdorfer Straße in Streit. Der PKW musste aufgrund des querenden Fußgängers halten. Zunächst beschränkte sich die Auseinandersetzung auf Gesten, doch nachdem der Autofahrer ausstieg, eskalierte der Wortwechsel zu einer Prügelei, bei der beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Als der Fußgänger sein Handy zückte, offenbar um den ...

