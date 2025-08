Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lappalie im Straßenverkehr

Gera (ots)

Am Freitag, dem 01.08.2025, gerieten in Gera-Lusan ein 44-jähriger Fußgänger und ein 40-jähriger PKW-Fahrer in der Zeulsdorfer Straße in Streit. Der PKW musste aufgrund des querenden Fußgängers halten. Zunächst beschränkte sich die Auseinandersetzung auf Gesten, doch nachdem der Autofahrer ausstieg, eskalierte der Wortwechsel zu einer Prügelei, bei der beide Männer leichte Verletzungen erlitten.

Als der Fußgänger sein Handy zückte, offenbar um den Kontrahenten zu filmen, entriss ihm der 40-Jährige das Gerät und warf es zu Boden, wodurch es beschädigt wurde. Daraufhin schleuderte der 44-Jährige seine geöffnete Plastik-Bierflasche in das Fahrzeug des PKW-Fahrers, wodurch der Innenraum verunreinigt wurde. Eine unbeteiligte Zeugin alarmierte die Polizei. Der Fußgänger konnte noch am Ereignisort festgestellt werden, während sich der Autofahrer später freiwillig auf der Polizeidienststelle in Gera-Zwötzen einfand.

Trotz des geringfügigen Anlasses erwartet beide Männer nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.(AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell