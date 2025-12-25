PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen im Kranichweg, PM 1

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es im Kranichweg zum Einsatz von Rettungskräften. Ersten Meldungen zufolge brennt es dort in einem Mehrfamilienhaus. Näheres ist bislang nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

