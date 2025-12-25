POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen im Kranichweg, PM 1
Heidelberg (ots)
Aktuell kommt es im Kranichweg zum Einsatz von Rettungskräften. Ersten Meldungen zufolge brennt es dort in einem Mehrfamilienhaus. Näheres ist bislang nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
