POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, kam es auf der L 598 in Höhe der K 4154 zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 85-Jähriger mit seinem BMW an der dortigen Kreuzung nach rechts abbiegen wollte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Abbiegevorgang in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 18-Jährigen. Dieser wartete verkehrsbedingt mit seinem VW zum Unfallzeitpunkt an einer Lichtzeichenanlage. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 85-jährige Fahrer des BMW sowie seine 65-jährige Beifahrerin, als auch der 18-jährige Fahrer des VW und die, in seinem Fahrzeug befindliche Mitfahrerin im Alter von 10 Jahren leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

