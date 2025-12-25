PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer mit mehr als 2 Promille gestoppt

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 0:40 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 33-jährigen Audi-Fahrer in der Untermühlaustraße, welcher mehr als 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Der 33-Jährige fiel den Beamten durch seine rasante Fahrweise auf, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Sofort stellten die Polizisten Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrer fest. Im Fußraum des Audis lag eine angebrochene Wodka-Flasche. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der 33-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 10:23

    POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Heidelberger Stadtteil Weststadt eingebrochen. In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Wohnung in der Häusserstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte die Täterschaft durch die Hauseingangstür in ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 10:10

    POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund verursacht Unfall mit 15.000 Euro Schaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr verursachte ein Hund auf der K 4178 einen Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden. Die 57-jährige Fahrerin eines Dodges war von Mönchzell in Richtung Meckesheim unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn querte. Sofort bremste die Frau ihren ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 18:12

    POL-MA: Heidelberg: Nach fehlerhaftem Überholen in den Gegenverkehr geraten

    Heidelberg (ots) - Gegen 13 Uhr ereignete sich heute auf der Schurmannstraße (B 37) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Pkw Audi gegen eine Mauer und der andere Pkw Mercedes Benz gegen einen Baum geschleudert wurde. Vorausgegangen war ein fehlerhafter Überholvorgang des 62-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser fuhr in Richtung der Theodor-Heuss-Brücke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren