Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer mit mehr als 2 Promille gestoppt

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 0:40 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 33-jährigen Audi-Fahrer in der Untermühlaustraße, welcher mehr als 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Der 33-Jährige fiel den Beamten durch seine rasante Fahrweise auf, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Sofort stellten die Polizisten Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrer fest. Im Fußraum des Audis lag eine angebrochene Wodka-Flasche. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der 33-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell