Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach fehlerhaftem Überholen in den Gegenverkehr geraten

Heidelberg (ots)

Gegen 13 Uhr ereignete sich heute auf der Schurmannstraße (B 37) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Pkw Audi gegen eine Mauer und der andere Pkw Mercedes Benz gegen einen Baum geschleudert wurde.

Vorausgegangen war ein fehlerhafter Überholvorgang des 62-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser fuhr in Richtung der Theodor-Heuss-Brücke und beabsichtigte, eine Fahrzeugschlange von wartenden Pkws auf der Schurmannstraße zu überholen. Hierbei übersah er jedoch den entgegenkommenden 76-jährigen Fahrer eines Audi.

Dieser versuchte noch, dem Mercedes auszuweichen, konnte eine Berührung jedoch nicht verhindern. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch abgewiesen.

Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum leicht verletzt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht. Der Audi-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 62-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab über 0,5 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den 62-jährigen Mercedes-Fahrer unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

