POL-MA: Mannheim: Gleich zwei Mal am gleichen Tag ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kurz nach 13:00 Uhr, kontrollierte einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein LKW und dessen 44-jährigen Fahrer im Bereich der Fischerstraße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Mann sicherte zu, den LKW nur noch zu entladen und nicht mehr weiter mit diesem zu Fahren.

Als die Steife den Fahrer samt LKW kurz nach 17:00 Uhr diesmal auf der Neckarauer Straße erneut fahrenderweise feststellte, erfolgte nochmals eine Kontrolle des offenbar uneinsichtigen Fahrers. Nun wurde der LKW abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

