Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit zwölf beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Für insgesamt zwölf beschädigte Fahrzeuge sorgte eine Reifenpanne am späten Dienstagabend auf der BAB 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim.

Der 51-jährige Fahrer war kurz vor 22:00 Uhr mit seinem Lkw auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach dem Passieren des Autobahnkreuzes Viernheim kam es am Anhänger seines Sattelzuges zu einer Reifenpanne, wodurch sich Reifenteile über die gesamte Autobahn verteilten. Im weiteren Verlauf wurden insgesamt elf Fahrzeuge durch die herumliegenden Reifenteile beschädigt, wovon zwei nicht mehr fahrbereit waren und durch eine Fachfirma abgeschleppt wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Der Lkw, der unweit der Unfallstelle zum Stehen kam, wurde bis zur Behebung seiner Reifenpanne abgesichert. Zudem musste die Autobahn während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

