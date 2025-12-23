Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autotransporter verliert einen Pkw

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein Autotransporter die Vangerowstraße stadtauswärt. Beim Linksabbiegen in Richtung B37 verlor dieser aus bislang noch unbekannten Gründen einen der sieben transportierten Pkws, welcher am rechten Fahrbahnrand auf der Seite liegend zum Stehen kam. Hierbei entstand am Fahrzeug (Seat) ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der auf der Fahrbahn liegende Pkw musste von einer Fachfirma geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun, ob der Pkw ordnungsgemäß gesichert war oder ob ein technischer Defekt am Sicherungsmaterial ursächlich gewesen war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell