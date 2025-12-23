POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Dielheim, BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Verkehrsunfall, Pkw überschlagen.
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Polizei sowie Rettungskräfte auf der BAB 6, Höhe Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Nach Erstmeldung soll sich hierbei mindestens ein Pkw überschlagen haben.
Es wird nachberichtet.
