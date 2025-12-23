POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Räumen eines Vereins in Nußloch. Unbekannte warfen ein Fenster der Vereinsräume an der Rückseite eines Anwesens in der Hauptstraße ein und drangen ins Innere der Räume ein. In einem Büroraum hebelten die ...

mehr