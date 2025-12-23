PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Langstraße aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

