POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Langstraße aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor.
