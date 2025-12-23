Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Fahrzeug überschlägt sich - zwei verletzte Personen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185550), ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB6 Höhe Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim. Ein VW mit einem Anhänger befuhr den rechten Fahrstreifen, als es zu einem plötzlichen Reifenschaden an dem Anhänger kam. Das Fahrzeuggespann geriet ins Schlingern und kollidierte mit der Betonwand. Im weiteren Verlauf überschlug sich der VW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Anhänger löste sich von dem Zugfahrzeug, verlor zudem einen geladenen Pkw und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der 58-jährige Fahrer sowie der 36-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Mannheim musste zunächst voll gesperrt werden, im weiteren Verlauf wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen entstandenen Fahrbahnschäden wurde die zuständige Autobahnmeisterei verständigt. Die Fahrbahn konnte gegen 20:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

