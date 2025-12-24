Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr, zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Langstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet zunächst das Treppenhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand, die Flammen griffen dann auf eine Wohnung über. Die Feuerwehr Mannheim rettete die Bewohner mittels einer Drehleiter aus dem Haus. Insgesamt vier Personen wurden leicht verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar. Zehn Personen wurden in einem Hotel untergebracht. Zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Brandsachbearbeiter vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell