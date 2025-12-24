PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr, zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Langstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet zunächst das Treppenhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand, die Flammen griffen dann auf eine Wohnung über. Die Feuerwehr Mannheim rettete die Bewohner mittels einer Drehleiter aus dem Haus. Insgesamt vier Personen wurden leicht verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar. Zehn Personen wurden in einem Hotel untergebracht. Zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Brandsachbearbeiter vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 22:17

    POL-MA: Heidelberg: Autotransporter verliert einen Pkw

    Heidelberg (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein Autotransporter die Vangerowstraße stadtauswärt. Beim Linksabbiegen in Richtung B37 verlor dieser aus bislang noch unbekannten Gründen einen der sieben transportierten Pkws, welcher am rechten Fahrbahnrand auf der Seite liegend zum Stehen kam. Hierbei entstand am Fahrzeug (Seat) ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der auf der Fahrbahn liegende Pkw musste ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 19:11

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Derzeit sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Langstraße aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Niklas Jakob Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren