POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Heidelberger Stadtteil Weststadt eingebrochen.

In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Wohnung in der Häusserstraße.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte die Täterschaft durch die Hauseingangstür in das Wohngebäude, wo sie anschließend mit einem nicht näher bekannten Werkzeug die Tür einer Wohnung aufbrach. In den Räumen durchsuchte sie diese nach Diebesgut. Ob die Unbekannten fündig wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, der an der Wohnungstür entstand, ist bislang noch unklar.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

