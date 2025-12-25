PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Heidelberger Stadtteil Weststadt eingebrochen.

In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Wohnung in der Häusserstraße.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte die Täterschaft durch die Hauseingangstür in das Wohngebäude, wo sie anschließend mit einem nicht näher bekannten Werkzeug die Tür einer Wohnung aufbrach. In den Räumen durchsuchte sie diese nach Diebesgut. Ob die Unbekannten fündig wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, der an der Wohnungstür entstand, ist bislang noch unklar.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 10:10

    POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund verursacht Unfall mit 15.000 Euro Schaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr verursachte ein Hund auf der K 4178 einen Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden. Die 57-jährige Fahrerin eines Dodges war von Mönchzell in Richtung Meckesheim unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn querte. Sofort bremste die Frau ihren ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 18:12

    POL-MA: Heidelberg: Nach fehlerhaftem Überholen in den Gegenverkehr geraten

    Heidelberg (ots) - Gegen 13 Uhr ereignete sich heute auf der Schurmannstraße (B 37) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Pkw Audi gegen eine Mauer und der andere Pkw Mercedes Benz gegen einen Baum geschleudert wurde. Vorausgegangen war ein fehlerhafter Überholvorgang des 62-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser fuhr in Richtung der Theodor-Heuss-Brücke und ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 09:06

    POL-MA: Mannheim: Gleich zwei Mal am gleichen Tag ohne Führerschein unterwegs

    Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kurz nach 13:00 Uhr, kontrollierte einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein LKW und dessen 44-jährigen Fahrer im Bereich der Fischerstraße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Mann sicherte zu, den LKW nur noch zu entladen und nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren