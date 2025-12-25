PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund verursacht Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr verursachte ein Hund auf der K 4178 einen Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden. Die 57-jährige Fahrerin eines Dodges war von Mönchzell in Richtung Meckesheim unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn querte. Sofort bremste die Frau ihren Dodge ab, was eine dahinterfahrende 49-jährige VW-Fahrerin zu spät erkannte und mit dem Heck des Dodges kollidierte. Glücklicherweise blieben die beiden Unfallbeteiligten sowie der Hund unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 18:12

    POL-MA: Heidelberg: Nach fehlerhaftem Überholen in den Gegenverkehr geraten

    Heidelberg (ots) - Gegen 13 Uhr ereignete sich heute auf der Schurmannstraße (B 37) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Pkw Audi gegen eine Mauer und der andere Pkw Mercedes Benz gegen einen Baum geschleudert wurde. Vorausgegangen war ein fehlerhafter Überholvorgang des 62-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser fuhr in Richtung der Theodor-Heuss-Brücke und ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 09:06

    POL-MA: Mannheim: Gleich zwei Mal am gleichen Tag ohne Führerschein unterwegs

    Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kurz nach 13:00 Uhr, kontrollierte einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein LKW und dessen 44-jährigen Fahrer im Bereich der Fischerstraße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Mann sicherte zu, den LKW nur noch zu entladen und nicht ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 09:04

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit zwölf beteiligten Fahrzeugen

    Mannheim (ots) - Für insgesamt zwölf beschädigte Fahrzeuge sorgte eine Reifenpanne am späten Dienstagabend auf der BAB 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim. Der 51-jährige Fahrer war kurz vor 22:00 Uhr mit seinem Lkw auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach dem Passieren des Autobahnkreuzes Viernheim kam es am Anhänger seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren