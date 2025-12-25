Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund verursacht Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr verursachte ein Hund auf der K 4178 einen Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden. Die 57-jährige Fahrerin eines Dodges war von Mönchzell in Richtung Meckesheim unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn querte. Sofort bremste die Frau ihren Dodge ab, was eine dahinterfahrende 49-jährige VW-Fahrerin zu spät erkannte und mit dem Heck des Dodges kollidierte. Glücklicherweise blieben die beiden Unfallbeteiligten sowie der Hund unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

