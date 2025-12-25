PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Linienbus

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr, musste ein Linienbus, der auf der Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Rathaus fuhr, an einer Fußgängerampel zunächst verkehrsbedingt warten. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte, fuhr die 61-jährige Busfahrerin mit ihrem Fahrzeug los. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 39-jähriger Fußgänger, die für ihn Rotlicht zeigende Fußgängerampel. Die Busfahrerin konnte trotz gefahrener Schrittgeschwindigkeit nicht mehr rechtszeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 39-Jährige am Hinterkopf verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg stand der Fußgänger während des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss und wies einen Alkoholwert von fast 4 Promille auf.

Inwieweit dies unfallursächlich war, ist Gegenstand der Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

