POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr. 1
Heidelberg (ots)
Derzeit befinden sich Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Peterstaler Straße / L596 im Bereich Ziegelhausen. Derzeit ist die Örtlichkeit gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell