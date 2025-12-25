PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Derzeit befinden sich Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Peterstaler Straße / L596 im Bereich Ziegelhausen. Derzeit ist die Örtlichkeit gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

