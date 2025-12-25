POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Garage und Nebengebäude
St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit ist die Feuerwehr im Löscheinsatz in St.Leon-Rot. Aus bisher unbekannter Ursache ist es zu einem Brandgeschehen in der Lortzingstraße gekommen. Über Verletzte oder Schäden können noch keine Angaben gemacht werden.
