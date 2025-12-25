PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Garage und Nebengebäude

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit ist die Feuerwehr im Löscheinsatz in St.Leon-Rot. Aus bisher unbekannter Ursache ist es zu einem Brandgeschehen in der Lortzingstraße gekommen. Über Verletzte oder Schäden können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

