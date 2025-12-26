PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185909, kam es am 26.12.2025 kurz nach 00:30 Uhr in N 4 zu einem Einsatz der Feuerwehr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging von einem Geschäft im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses die Rauchentwicklung aus. Zwei Bewohner von darüber befindlichen Wohnungen wurden aufgrund des eingeatmeten Rauchgases durch den Rettungsdienst noch vor Ort behandelt. Eine weitere Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeiten dort beendet hatte, waren sämtliche Wohnungen wieder bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

