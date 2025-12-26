Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185885, kam es am 25.12.2025 um 18:20 Uhr auf der Peterstaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach dem ersten Erkenntnisstand befuhr eine 66-jährige Opelfahrerin den Sitzbuchweg in Richtung Neckar und beabsichtigte, nach links auf die Peterstaler Straße abzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie im Abbiegevorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wird das Fahrzeug abgeleitet und kollidiert mit einem Streusalzbehälter. Hier wird das Fahrzeug erneut abgewiesen und stößt mit weiteren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge zusammen. Eine weitere Autofahrerin, die sich zu dieser Zeit im Kreuzungsbereich befand, kollidierte mit einem auf die Fahrbahn geschobenen Fahrzeug. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und der o.g. Streusalzbehälter beteiligt. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf über 40.000,- Euro geschätzt. Die Sperrung wurde, nach Beendigung der Unfallaufnahme, gegen 20:00 Uhr wieder aufgehoben. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

