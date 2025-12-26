PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 75-jährige Frau aus Schönau

Mannheim (ots)

Die Suche nach der seit dem 19.12.2025 vermissten 75-jährige Frau ist beendet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6184865).

Die 75-Jährige wurde am späten Nachmittag des 26.12.2025 leblos unweit ihrer Wohnadresse aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und Medienvertreter gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

