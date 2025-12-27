Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verbotenes Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, den 26.12.2025, kam es gegen 11:30 Uhr auf der B38 im Bereich des Saukopftunnels zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Eine 65-jährige Fahrerin einer Mercedes B-Klasse befuhr zuvor die B3 und beabsichtigte, auf die B38 in westliche Richtung aufzufahren. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens hielt sie ihr Fahrzeug an, setzte den Fahrtrichtungsanzeiger und leitete nach mehreren Sekunden unvermittelt ein Wendemanöver ein, um auf die B38 in Fahrtrichtung Saukopftunnel zu gelangen. Dabei missachtete sie sowohl die durchgezogene Fahrbahnmarkierung als auch die Vorfahrt einer 23-jährigen Fahrerin eines Ford Ka, die sich bereits auf der B38 befand.

Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 23-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Der Mercedes wurde infolge der Wucht des Aufpralls gedreht und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße für etwa eine Stunde vollständig gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell