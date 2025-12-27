PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Vollbrand - Pressemitteilung Nr.2

Schwetzingen (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 26.12.2025 kurz vor 22:00 Uhr in Schwetzingen im Bereich der Karlsruher Straße zu einem Gartenhausbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf direkt daran befindliche Wohnhäuser verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen. Personen die Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

