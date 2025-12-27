Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Explosion eines Feuerwerkskörpers - 18-Jähriger schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, wurde die Polizei aufgrund eines lauten Knalls in der Luisenstraße in Heidelberg alarmiert. Zeugen berichteten von einer kräftigen Erschütterung und einer Person, die nach Hilfe rief.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 18-Jährigen, der von einem 19-Jährigen begleitet wurde. Der 18-Jährige wies Splitterverletzungen in beiden Augen sowie Schnittwunden im Gesicht auf. Zudem waren Rußantragungen an seinen Händen sichtbar. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen leisteten die Polizisten sofort erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst eintraf.

Der schwer verletzte Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der 18-Jährige zu nah an den Böller herangetreten war und sich über diesen gebeugt hatte, als er explodierte. Die Rückstände des Feuerwerkskörpers wurden sichergestellt. Aufgrund der minimalen Materialreste konnte bislang jedoch keine genaue Klassifizierung des Feuerwerkskörpers vorgenommen werden.

Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu den genauen Umständen der Explosion dauern an.

