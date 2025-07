Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes/Neuärgerniß. Am Samstag, 19.07.2025, gegen 0:45 Uhr kam es auf der B94 zwischen Zeulenroda-Triebes und Neuärgerniß zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam hierbei ein 25-jähriger Fahrzeugführer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 40 Meter über eine angrenzende Wiese und kam schließlich auf dieser zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall Verletzungen im Bereich des Kopfes und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. <YG>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell