Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach verbotenem Wendemanöver

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Frankenthaler Straße im Ortsteil Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia den Viernheimer Weg in Richtung Königsberger Allee. Etwa auf Höhe der Hausnummer 42 fuhr er kurz an den rechten Fahrbahnrand und wendete unvermittelt und verbotswidrig über die an dieser Stelle durchgezogene mittlere Fahrbahnmarkierung.

Ein hinter dem 25-Jährigen fahrender 40-jähriger Fahrer eines Porsche 911 konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 40-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und nach ersten Hilfe-Maßnahmen der Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 126.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

