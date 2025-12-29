Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer mit Glück im Unglück

Mannheim (ots)

Am Sonntag war ein 24-Jähriger mit einem VW auf der Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs. Plötzlich platzte aus bislang unbekanntem Grund der linke Vorderreifen des Fahrzeugs und der Fahrer verlor um kurz vor 19:30 Uhr die Kontrolle über sein Auto. In der Folge kam der VW von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, fuhr weiter auf das Gelände einer Tankstelle, prallte gegen einen Mülleimer und kam an einer Zapfsäule zum Stehen. Zu einem Auslaufen von Treibstoff kam es zum Glück nicht. An der Zapfsäule entstand lediglich ein minimaler Schaden, da der VW noch rechtzeitig zum Stehen kam. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

