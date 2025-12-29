PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer mit Glück im Unglück

Mannheim (ots)

Am Sonntag war ein 24-Jähriger mit einem VW auf der Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs. Plötzlich platzte aus bislang unbekanntem Grund der linke Vorderreifen des Fahrzeugs und der Fahrer verlor um kurz vor 19:30 Uhr die Kontrolle über sein Auto. In der Folge kam der VW von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, fuhr weiter auf das Gelände einer Tankstelle, prallte gegen einen Mülleimer und kam an einer Zapfsäule zum Stehen. Zu einem Auslaufen von Treibstoff kam es zum Glück nicht. An der Zapfsäule entstand lediglich ein minimaler Schaden, da der VW noch rechtzeitig zum Stehen kam. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:29

    POL-MA: Mannheim: Silvesterböller verursachen Brand

    Mannheim (ots) - Am Samstag, gegen 17 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf, da es in der Mittelstraße zu einem Brand im Innenhof einer Bar gekommen sei. In dem dortigen Innenhof brannte ein Nebengebäude, bzw. das Flachdach desselbigen. Noch vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wurde der Brand durch den Barbesitzer mittels eigener Feuerlöscher vorerst gelöscht. Die Feuerwehr stellte bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:26

    POL-MA: Mannheim: 46-Jähriger mit Barhocker traktiert - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Gestern Abend, gegen 18 Uhr, geriet ein 46-jähriger Mann an der Endhaltestelle Schönau aus bislang unbekannten Gründen mit drei Jugendlichen in Streit. In dessen Verlauf kam eine noch bislang unbekannte männliche Person hinzu und traktierte den 46-Jährigen mit einem Barhocker. Bis zum Eintreffen der Streifen hatte sich die Gruppe entfernt, während der Mann schwerverletzt auf einer Bank sitzend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren