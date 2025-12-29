Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Firma für Baumaschinen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitag, dem 19. Dezember und Samstag, dem 27. Dezember brach eine bislang unbekannte Täterschaft in die Lagerhalle einer Firma für Baumaschinen in der Straße Am Taubenfeld ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft über ein angrenzendes Gelände Zutritt auf das Areal. Sie verschob einen Baustellenzaun, um mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf das Gelände zu fahren. Anschließend wurde ein Zaun aufgeschnitten und die Tür des Rolltors einer Lagerhalle aufgehebelt. Was genau daraus entwendet wurde, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell