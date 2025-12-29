Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Teure Uhren bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montag, dem 22. Dezember und Mittwoch, dem 24. Dezember brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Goethestraße ein. Es wurden unter anderem zwei Uhren im Gesamtwert von 3.000 Euro und Bargeld gestohlen. Nach der Tat versuchte die Täterschaft mit Putzmitteln, die sie vor Ort auffand, ihre Spuren zu verwischen. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt nun wegen Einbruchs. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

