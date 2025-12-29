PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Teure Uhren bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montag, dem 22. Dezember und Mittwoch, dem 24. Dezember brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Goethestraße ein. Es wurden unter anderem zwei Uhren im Gesamtwert von 3.000 Euro und Bargeld gestohlen. Nach der Tat versuchte die Täterschaft mit Putzmitteln, die sie vor Ort auffand, ihre Spuren zu verwischen. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt nun wegen Einbruchs. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:50

    POL-MA: Mannheim: Mann während eines Streits mit Pfefferspray verletzt

    Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Höhe der Lupinenstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Nachdem die beiden Beteiligten anfänglich verbal in Streit geraten waren, schlug der unbekannte Täter dem 27-Jährigen unvermittelt mehrfach mit ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:47

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit drei Leichtverletzten

    Mannheim (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, fuhren ein 30-Jähriger mit seinem Ford sowie ein 59-Jähriger und ein 23-Jähriger mit ihren beiden Fahrzeugen der Marke Skoda auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn. Alle Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen, als der 59-Jährige sein Fahrzeug zwischen dem Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:01

    POL-MA: Heidelberg

    Heidelberg (ots) - Heidelberg: Einbruch über Balkon - Zeugenaufruf Nach aktuellem Ermittlungsstand kletterte am Freitag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Lochheimer Straße. Dort befestigte sie eine Leiste an der Decke und klebte daran ein Malervlies, sodass der Balkon von der Straße nicht mehr einsehbar war werden konnte. Anschließend hebelte sie die Balkontür auf, um sich so Zutritt in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren