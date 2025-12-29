PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann während eines Streits mit Pfefferspray verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Höhe der Lupinenstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Nachdem die beiden Beteiligten anfänglich verbal in Streit geraten waren, schlug der unbekannte Täter dem 27-Jährigen unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht und setzte Pfefferspray ein. Das Geschehen konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher die beiden Parteien trennte. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete der Täter in Begleitung einer Frau in Richtung Alter Messplatz. Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzung zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter wurde als männlich, im Alter von 35-40 Jahren beschrieben, hatte schwarze nach hinten gegelte Haare und eine schlanke Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zu dem möglichen Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

