PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Fahrzeugbrand in Kaiser-Wilhelm-Ring endet glimpflich

Mainz (ots)

In der Nacht zum 24.12.2025, gegen 03:45 Uhr, meldeten mehrere Bewohner eines Wohnhauses im Kaiser-Wilhelm-Ring einen Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Polizei stand bereits ein PKW in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr, nur wenige Minuten später, hatte das Feuer bereits auf einen zweites Fahrzeug übergegriffen. Im Einsatzverlauf gestalteten sich die Löscharbeiten durch die enorme Wärmeentwicklung und die zerstörten Fahrzeuge schwierig. Während des Brandverlaufs kam es zum Platzen von Reifen, was zu explosionsartigen Geräuschen führte. Zur effektiven Brandbekämpfung wurde Löschschaum eingesetzt, wodurch eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte.

Durch den Brand entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen sowie am angrenzenden Gebäude, insbesondere an Rollläden, Fassade und Fensterscheiben. Die angrenzende Gebäude wurden zudem kontrolliert, um eine Gefährdung der Bewohner durch den Brandrauch auszuschließen.

Zur Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Im Einsatz waren insgesamt 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 22:47

    FW Mainz: Wohnungsbrand in der Altstadt

    Mainz (ots) - Am Abend kam es gegen 20:30 Uhr in der Gaustraße zu einem Wohnungsbrand. Der Bewohner einer Wohnung meldete sich bei der Integrierten Leitstelle Mainz und gab an, dass in einem Zimmer seiner Wohnung ein Feuer ausgebrochen sei. Er berichtete außerdem, bereits erste Löschversuche unternommen zu haben. Daraufhin wurden die Feuerwachen 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt alarmiert. Beim ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 18:16

    FW Mainz: Abschlussmeldung zum Fahrzeugbrand in Tiefgarage

    Mainz (ots) - Am heutigen Dienstag um 12:53 wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brandmeldealarm in einen Bürokomplex in der Isaac-Fulda-Alle alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus den Entrauchungsöffnungen der Tiefgarage, was den Einsatzleiter sofort veranlasste das Alarmstichwort von "B2 Brandmeldealarm" auf B3 Gebäudebrand" zu erhöhen. Die ersten Löschmaßnahmen wurden umgehend durch zwei ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:23

    FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

    Mainz (ots) - ++ Folgemeldung ++ Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin im Einsatz in Mainz-Gonsenheim. In einer Tiefgarage in der Isaac-Fulda-Allee kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines PKW. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Zwei weitere, in der Tiefgarage abgestellte PKW wurden durch die Brandeinwirkung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren