FW Mainz: Fahrzeugbrand in Kaiser-Wilhelm-Ring endet glimpflich

Mainz (ots)

In der Nacht zum 24.12.2025, gegen 03:45 Uhr, meldeten mehrere Bewohner eines Wohnhauses im Kaiser-Wilhelm-Ring einen Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Polizei stand bereits ein PKW in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr, nur wenige Minuten später, hatte das Feuer bereits auf einen zweites Fahrzeug übergegriffen. Im Einsatzverlauf gestalteten sich die Löscharbeiten durch die enorme Wärmeentwicklung und die zerstörten Fahrzeuge schwierig. Während des Brandverlaufs kam es zum Platzen von Reifen, was zu explosionsartigen Geräuschen führte. Zur effektiven Brandbekämpfung wurde Löschschaum eingesetzt, wodurch eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte.

Durch den Brand entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen sowie am angrenzenden Gebäude, insbesondere an Rollläden, Fassade und Fensterscheiben. Die angrenzende Gebäude wurden zudem kontrolliert, um eine Gefährdung der Bewohner durch den Brandrauch auszuschließen.

Zur Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Im Einsatz waren insgesamt 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, des Rettungsdienstes und der Polizei.

