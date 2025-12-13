Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Zusammenstoß zwischen Roller und Gabelstapler

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Ein Verkehrsunfall der nicht alltäglichen Art ereignete sich am Freitagmorgen in der Sanderstraße. Als ein 47-jähriger Gabelstaplerfahrer die Straße überquerte, um Waren aus einem LKW auszuladen, übersah dieser eine von links kommende Rollerfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen Roller und der Gabel des Staplers, wonach diese zu Fall kam. Die 58-jährige Rollerfahrerin wurde leicht verletzt und der Roller leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.|pikus

