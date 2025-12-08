Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Einbrecher suchen Jugendherberge auf

Thallichtenberg (ots)

In der Nacht zum Samstag suchten bislang unbekannte Einbrecher die Jugendherberge an der Burg auf. Nachdem sich gewaltsam Zugang zu einem Büro der Herberge verschafft worden war, wurde dies komplett mit dem Auffindeziel "Wertgegenstände" durchwühlt. Aus einem verschlossenen Wertgelass konnte eine geringe Bargeldmenge entwendet werden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die PI Kusel unter Rufnummer 0631-369-14499 oder per mail an pikusel@polizei.rlp.de

