POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fünf Leichtverletzte nach Wohnungsbrand in der Kaiserstraße

Fünf Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000EUR waren am Montagabend die Folge eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 20:20 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des vierstöckigen Gebäudes aus. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in der betroffenen Wohnung.

Infolge der starken Rauchentwicklung erlitten fünf Hausbewohner leichte Verletzungen, überwiegend durch Rauchgasvergiftungen und Kreislaufbeschwerden.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen sowie auf die eng angrenzenden Nachbargebäude verhindert werden. Die umliegenden Wohnungen konnten nach einer Belüftung weiterhin genutzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

